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Москва выбилась в лидеры каршеринга

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Москва заняла второе место среди городов мира по количеству зарегистрированных автомобилей каршеринга. Об этом говорится в сообщении Транспортного комплекса Москвы в Twitter.

«По итогам 2018 года Москва вышла на 2 место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)», — говорится в сообщении. Какой города оказался лидером, не уточняется.

В конце января заместитель мэра столицы Максим Ликсутов говорил, что в количество таких машин в городе превысило 16 тысяч, а в сутки совершается в среднем 65 тысяч поездок на арендованных автомобилях.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что количество личных автомобилей в столице выросло на один миллион за последние несколько лет. По словам мэра, с такими темпами развития личного транспорта столица давно должна была встать в пробках и «никуда не двигаться».

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