Москва заблагоухала

Более 2,5 тысячи кустарниковых роз различных оттенков высадили на московских улицах. Об этом во вторник, 3 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Цветники с многолетними растениями раскинулись на площади 28 тысяч квадратных метров, из них клумбы с розами занимают только 1,5 тысячи квадратных метров, но именно они — самые любимые у москвичей», — рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Цветы украсили Каширское шоссе, проспект Андропова, аллею Космонавтов, а также территорию городской клинической больницы имени Пирогова и НИИ имени Склифосовского.

Главная отличительная особенность этих растений — аромат и длительный период цветения. Как пояснил Бирюков, чтобы летом цветники сохраняли привлекательный внешний вид, за ними внимательно ухаживают на протяжении всего сезона. Так, в среднем за лето розы поливают около 150 раз — по утрам и вечерам. «В сухую и жаркую погоду частота поливов увеличивается. Кроме того, на протяжении всего периода цветения особое внимание уделяется почве: ее рыхлят и пропалывают», — отметил заммэра.

Ранее сообщалось, что до третьей декады июня на московских клумбах должны высадить 32 миллиона однолетних растений: петунии, бегонии, георгины и другие.