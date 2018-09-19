Москва замерзла

Ночь на среду, 26 сентября, стала самой холодной в столице с начала осени. Об этом сообщает Гидрометцентр России, передает агентство «Москва».

На базовой городской метеостанции ВДНХ ночью температура воздуха опустилась до плюс 4,3 градуса. До этого минимальная температура воздуха в столице была зафиксирована во вторник, 25 сентября. Тогда отметка термометра показала 6,6 градусов.

Также 25 сентября в Москве начался отопительный сезон. По нормативам для включения отопления в многоквартирных домах нужно, чтобы среднесуточная температура составляла менее плюс восьми градусов в течение пяти дней.