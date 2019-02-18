Москва застопорится перед праздником

Вечером в пятницу, 22 февраля, на дорогах Москвы будут серьезные пробки. Такой прогноз сделали аналитики сервиса «Яндекс.Пробки».

По прогнозам, с 16:00 загруженность дорог будет оцениваться в семь баллов из 10 возможных, с 18:00 пробки увеличатся до восьми баллов.

В Центре обеспечения дорожного движения (ЦОДД) напомнили, что в столице выпало много снега. «За сутки в Москве выпало очень много снега. Теперь его надо убрать. Не стоит мешать коммунальщикам. Если есть возможность, пару дней лучше передвигаться на метро. Так, все вместе, быстрее приведем город в порядок после снегопада», — говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.

По данным синоптиков, в выходные 23 и 24 февраля в столичном регионе ожидаются снегопады и порывистый ветер. Так, в субботу в городе ожидается около 10-12 градусов ниже нуля, однако в ночь на воскресенье в столице потеплеет до минус 5-7 градусов, а днем температура вырастет до 0 — плюс 2 градусов.