Москва зажарится

В ближайшие выходные, 14 и 15 июля, в Москве ожидается жара до плюс 30 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

«Июльская жара в выходные будет усиливаться. Даже в ночные и утренние часы в Москве не прохладнее плюс 15-18, без осадков, днем из-за неустойчивости атмосферы будут вырастать шапки облаков, местами даже переходящих в грозовое состояние. Но это не будет носить повальный характер, кого-то зацепит, кто-то этого даже не увидит», — рассказали синоптики.

По их прогнозам, днем воздух разогреется до 30 градусов тепла. Это на пять-шесть градусов выше климатической нормы. Короткие дожди днем также не помешают воздуху прогреваться, добавили синоптики.