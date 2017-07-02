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Москве напророчили девятибалльные пробки

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Вечером во вторник, 11 декабря, пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов из десяти возможных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Затруднение движения начнется с 19:00.

По состоянию на 17:20 дорожная ситуация в городе оценивается в шесть баллов. Затруднение движение наблюдается в центре города, на Садовом кольце, а также в Лефортовском тоннеле, на шоссе Энтузиастов и на ТТК в районе станции «ЗИЛ».

Дорожная ситуация осложнится из-за погоды: по прогнозам синоптиков, в городе возможен мокрый снег и гололедица. Температура будет колебаться у отметки в ноль градусов, уточнили в Гидрометцентре.

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