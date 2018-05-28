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Москве напророчили нестабильный июнь

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Погода в июне в столичном регионе будет переменчивой. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

«В июне погода будет переменчивой, это будет заметно уже в первые дни лета», — отметила она. По словам Макаровой, 4 июня воздух прогреется до плюс 25 градусов, но уже 5 июня ожидаются дожди и температура не выше 22 градусов тепла. 6 июня похолодает до плюс 18 градусов.

Несмотря на это, синоптики прогнозируют, что в течение месяца температура и осадки будут в пределах нормы. Макарова напомнила, что норма осадков для июня — 75 миллиметров.

Ближайшие выходные в столице будут теплыми. 2 и 3 июня температура воздуха в столице поднимется до 24 градусов тепла. Ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями.

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