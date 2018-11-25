Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москве предрекли 20-градусные морозы

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

К Рождеству, 7 января, в Москве и Подмосковье установятся 20-градусные морозы. Об этом в среду, 2 января, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник на Рождество выйдет гребень антициклона, снег прекратится, морозы окрепнут», — пояснил синоптик.

По его словам, ночью столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 15-20 градусов, днем потеплеет до минус 14 градусов. При этом будет наблюдаться переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Также будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что европейскую часть России накрыла гигантская циклоническая депрессия. Как отмечали метеорологи, благодаря ей во многие регионы перед новым годом пришло потепление.

Читайте также
Самое читаемое
«Города можно узнать по походке, как людей»
Чего мы не знаем о Берлине, Франкфурте и Гамбурге
28 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter