Москве предрекли 20-градусные морозы

К Рождеству, 7 января, в Москве и Подмосковье установятся 20-градусные морозы. Об этом в среду, 2 января, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник на Рождество выйдет гребень антициклона, снег прекратится, морозы окрепнут», — пояснил синоптик.

По его словам, ночью столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 15-20 градусов, днем потеплеет до минус 14 градусов. При этом будет наблюдаться переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Также будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что европейскую часть России накрыла гигантская циклоническая депрессия. Как отмечали метеорологи, благодаря ей во многие регионы перед новым годом пришло потепление.