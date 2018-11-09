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Москве предсказали тяжелый конец декабря

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Самым тяжелым периодом с точки зрения дорожного движения в Москве станут последние дни декабря. Об этом в пятницу, 16 ноября, рассказал замруководителя Центра дорожного движения Ансар Арифуллин, передает агентство «Москва».

«Декабрь — очень тяжелый месяц с точки зрения движения в городе. Мы это наблюдаем уже на протяжении долгого времени. Ухудшение движения начнется уже в начале декабря. Последние две недели декабря будут очень интенсивными, а самый пик мы прогнозируем на 24-28 декабря», — пояснил Арифуллин.

По словам представителя организации, особо затруднено будет движение в центре столицы.

16 ноября стало известно о том, что трафик в Москве по выходным сопоставим с количеством машин в центре города по будням. Сообщалось, что увеличение потока автомобилистов по субботам и воскресеньям возникло в результате благоустройства столицы.

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