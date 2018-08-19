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Москвич cделал ремонт и обрушил перекрытия на трех этажах дома

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В одном из подъездов жилого дома в Москве обрушились перекрытия пола на трех этажах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в одном из домов на улице Трофимова. Пол рухнул с седьмого по пятый этажи.

«По предварительным данным, жителем дома производилась загрузка и выгрузка строительных материалов. Пострадавших в результате произошедшего нет, жильцы дома эвакуированы»., — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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