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Москвич нашел в городе волчицу с ошейником

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Житель Москвы на территории ТиНАО поймал волчицу, на которой был ошейник. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».

Мужчина обнаружил зверя в районе деревни Кленово и сообщил об этом на общегородскую горячую линию. «Мужчине удалось приманить и поймать зверя. Животное не оказывало сопротивления. Это оказалась молодая самка чистокровного волка, что впоследствии подтвердили специалисты», — рассказали в департаменте.

Животное забрали сотрудники Центра реабилитации диких животных «Простар+». Специалисты заключили, что волчица содержалась в хороших условиях и выглядит здоровой. Позже зверя осмотрит ветеринар.

Руководитель департамента Антон Кульбачевский подчеркивает, что в последнее время диких зверей в городе находят все чаще. «Ради наживы или забавы люди заводят диких животных, не зная, не умея обращаться с ними. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона „О защите диких животных“. Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время», — заключил он.

16 марта также стало известно, что в кальянной на севере Москвы находится львенок. О жестоком обращении с животным следователям заявила посетительница заведения. Следователи проверят наличие разрешения и условия содержания зверя.

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