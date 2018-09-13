Врачи спасли натершего ногу москвича

Врачи клиники имени Кончаловского в Зеленограде спасли от полной ампутации ноги пациента, который натер стопу обувью. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Мужчина поступил в отделение гнойной хирургии с гангреной пальцев левой стопы. По словам 53-летнего пациента, он сильно натер ногу обувью. В рану попала инфекция, началось нагноение, но мужчина лечился самостоятельно. Однако когда нога начала чернеть, он вызвал скорую.

«При обследовании выяснилось, что кости стопы в удовлетворительном состоянии. Однако КТ-ангиография показала тяжелый облитерирующий атеросклероз со стенозом артерий голени. Мужчине грозила полная ампутация левой ноги на уровне бедра», — сообщили в департаменте.

Пациенту ампутировали часть стопы по Шарпу для сохранения опорной функции. Затем хирурги провели баллонную ангиопластику артерий бедра и голени и установили стент в поверхностной бедренной артерии. «Нормализация кровотока в сосудах ноги способствовала лучшему заживлению культи. На этом фоне некротический процесс остановился», — резюмируется в сообщении.

Врачам удалось сохранить две трети стопы, так что мужчина со временем сможет ходить самостоятельно.