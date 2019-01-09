Москвич отсудил полмиллиона благодаря неверной жене и отдал ей деньги

Житель столицы получил компенсацию в размере 500 тысяч рублей после того, как узнал, что во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в частной клинике супруга подменила его биоматериал. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Москвич рассказал, что они с женой решили обратиться к врачам после десяти лет безуспешных попыток завести ребенка. Восьмая попытка ЭКО оказалась удачной, и у пары родился сын. Позднее мужчина сделал ДНК-тест и узнал, что воспитывает ребенка от любовника своей супруги.

Как оказалось, жена сделала донором другого мужчину, несмотря на то, что договор с клиникой они заключали вместе с супругом. «Как мне недавно передали знакомые, врач ответила: Вы идите налево, муж об этом не узнает, а мы вам, если что, подыграем . Вот такие врачи у нас», — пожаловался москвич. В самой клинике факт подмены по-прежнему отрицают.

Мужчина рассказал, что полученные деньги отдаст теперь уже бывшей супруге. По его словам, в результате раздела имущества он должен ей сумму в размере пяти миллионов рублей.