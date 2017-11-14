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Москвич получил удар ножом и пришел в больницу спустя неделю

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Сотрудники столичной полиции ищут неизвестного, который напал с ножом на мужчину в районе Кунцево. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Как пояснили в ведомстве, накануне утром в полицию поступила информация о том, что в больницу обратился мужчина 1979 года рождения с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки, его госпитализировали.

При этом потерпевший рассказал, что еще вечером 11 ноября у него произошел конфликт с неизвестным в лесопарковой полосе в районе Ярцевской улицы. Незнакомец нанес мужчине удар ножом и скрылся. Почему раненый решил обратиться за медицинской помощью только спустя неделю, не уточняется.

В настоящее время по факту нападения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В сентябре неизвестный азиатской внешности напал с ножом на двух прохожих на северо-востоке Москвы. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями шеи и ноги. Было возбуждено уголовное дело.

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