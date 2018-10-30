Москвич попал в реанимацию из-за кота

Житель столицы попал в реанимацию с ожогами, которые получил из-за своего кота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Мужчина получил ожоги, когда варил обед. Приподняв кастрюлю с горячим супом с плиты, он случайно наступил на кота, который терся у его ног. 42-летний пострадавший потерял равновесие, упал на пол и опрокинул на себя кастрюлю.

В результате инцидента мужчина получил ожоги третьей степени на 32 процентах поверхности тела. Питомец не пострадал.

«Лечение заняло немало времени… Благодаря усилиям врачей-реаниматологов и ожоговых хирургов мужчина пошел на поправку и сейчас уже готовится к выписке из клиники», — отметили в ведомстве.

В октябре сообщалось, что продавец уличного киоска облил кипятком 12-летнего мальчика на юго-западе столицы. Несовершеннолетний с термическими ожогами был доставлен в больницу, однако травмы жизни не угрожали.