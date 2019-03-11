Москвич попытался «воскресить» Ленина

Столичные полицейские задержали мужчину, который неадекватно себя повел около мавзолея Ленина. Об этом в пятницу, 15 марта, «Московскому комсомольцу» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, инцидент произошел в четверг, 14 марта, около 22:00 на Красной площади. Неизвестный 37-летний мужчина облил оливковым маслом памятник-усыпальницу, встал на колени и стал кричать: «Вставай!» Как позднее уточнил задержанный, на подобные действия его спровоцировали некие «внутренние мотивы».

Сотрудники полиции отвели мужчину в отделение МВД «Китай-город», где его уже ждали медики психиатрической бригады. Они выявили у задержанного расстройство личности, от госпитализации тот отказался.

Полиция установила, что мужчина приехал в Москву из Новосибирской области и уже на протяжении нескольких лет живет в столичном регионе и работает мастером-универсалом. Ранее никаких особенностей поведения у него отмечено не было. Также стало известно, что он является членом религиозной организации «Церковь Христиан Скиния ».

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ, согласно которой предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Сообщается, что в рапорте было указано, что мужчина «предполагал воскресить вождя».