Москвич пошел в рукопашную с таксистом из-за обманутых мексиканцев

Москвич Дмитрий Лавриков подрался с таксистом, который хотел обмануть болельщиков из Мексики. Об этом он рассказал в интервью изданию «Говорит Москва».

«Мы (с супругой Лаврикова — прим. МОСЛЕНТЫ) болели на Пятницкой за Мексику и уже шли обратно. На пересечении Большой Серпуховской и улицы Павла Андреева мы увидели, что иностранцы вышли из машины, а часть из них осталась в салоне, и они там шумят и ругаются. Я предположил, что что-то произошло», — рассказал Лавриков.

По его словам, они подошли к машине, чтобы узнать, что произошло. Мексиканцы рассказали ему, что таксист потребовал заплатить за поездку от «Лужников» до Большой Серпуховской около 6,5 тысячи рублей. После этого Лавриков поинтересовался, есть ли у водителя такси лицензия, и какую компанию он представляет. Таксист ответил, что он «индивидуальный предприниматель и не обязан ничего предъявлять».

«Водитель попытался меня ударить. Мы потолкались. Я предложил вызвать полицию. Он сел в машину и уехал», — пояснил Лавриков. После этого он позвонил в полицию. У москвича взяли заявление, но пояснили, что оперативно задержать таксиста не могут. То же самое Лаврикову ответили в ГИБДД Даниловского района. В управлении ГИБДД по Москве у него приняли заявление в устной форме.

«Ждем, что нам что-то скажут. Супруга очень переживает, что он нас где-то поймает, потому что он нам угрожал. Сказал, что в этом районе работает», — заключил Лавриков.

В июне сообщалось, что в столице начали выявлять таксистов, которые намеренно завышают цены при обслуживании иностранных туристов. Автомобильные номера всех недобросовестных водителей запишут и передадут руководству таксомоторных компаний, где те работают.