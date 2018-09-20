Москвич решил дождаться нового iPhone в комфорте и попал в полицию

Мужчину, который установил палатку в центре Москвы, забрали в полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что задержанный установил палатку около магазина и там намеревался переночевать, дожидаясь, когда в продажу поступит новый IPhone. «В среду к палатке подъехали работники патрульно- постовой службы полиции и заставили владельца ее разобрать, владельца забрали сотрудники МВД. Его могут привлечь к административной ответственности», — уточнил он.

Очередь к магазину Apple на Тверской начала образовываться в конце прошлой недели. Большинство занявших очередь планируют заработать: они намерены продать свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине.

Презентация новых моделей смартфона — Xs и Xs Max — состоялась 12 сентября. Их оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. Старт продаж в России намечен на 28 сентября.