Москвич решил окунуться в мир Человека-паука и получил соль

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который отправил жителю Зеленограда посылку с пачками соли вместо комиксов о Человеке-пауке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обращение поступило в полицию еще в 2016 году. Потерпевший рассказал, что дистанционно договорился с неким мужчиной о доставке комиксов. «Зеленоградец перевел неизвестному 4,1 тысячи рублей, чтобы покрыть расходы за брошюры и почтовые услуги, и через несколько дней получил посылку. Однако в ней вместо комиксов находились четыре пачки поваренной соли», — рассказал собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Отправителем посылки оказался 22-летний уроженец Кабардино-Балкарии, который проживал в Новой Москве. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В апреле 2017 года жительница Москвы попыталась отправить в Великобританию радиоактивную посылку. Коробку обнаружили в аэропорту Внуково. В ней оказался авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом.