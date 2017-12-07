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Москвич сядет в тюрьму за убийство фазанов

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Суд приговорил москвича Никиту Кашенцева к трем годам заключения за уничтожение 12 фазанов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 30 сентября 2017 года в мини-зоопарке «Природный заказник Воробьевы горы» на территории парка культуры и отдыха имени Горького. Пьяный Кашенцев залез в вольер, по очереди отловил и убил 12 птиц.

Среди уничтоженных особей были алмазный, золотой, королевский, непальский, охотничий фазаны, а также фазан свайно, который занесен в Красную книгу.

По данным прокуратуры, 21-летний москвич уже был ранее судим. За жестокое обращение с птицами его приговорили к трем годам и одному месяцу заключения в исправительной колонии.

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