Москвич сядет в тюрьму за убийство фазанов

Суд приговорил москвича Никиту Кашенцева к трем годам заключения за уничтожение 12 фазанов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 30 сентября 2017 года в мини-зоопарке «Природный заказник Воробьевы горы» на территории парка культуры и отдыха имени Горького. Пьяный Кашенцев залез в вольер, по очереди отловил и убил 12 птиц.

Среди уничтоженных особей были алмазный, золотой, королевский, непальский, охотничий фазаны, а также фазан свайно, который занесен в Красную книгу.

По данным прокуратуры, 21-летний москвич уже был ранее судим. За жестокое обращение с птицами его приговорили к трем годам и одному месяцу заключения в исправительной колонии.