Москвич увидел вещий сон и сорвал куш

Житель столицы Илья Матвеев выиграл в лотерею более девяти миллионов рублей с помощью цифр, которые увидел во сне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда «Столото».

«Мужчине приснилась победа в лотерею. Он отчетливо запомнил два выигрышных числа: 8 и 33. Именно они и принесли ему победу в 9260-м тираже Гослото », — рассказали в пресс-службе.

Сумма выигрыша составила 9,2 миллиона рублей. По словам самого Матвеева, он целый год использовал увиденные во сне числа в разных лотереях, добавляя при этом даты рождения близких. «Но в последнее время мне что-то не везло. Решил в последний раз отметить эти числа в билете и забыть о них. Даже не ожидал выиграть приз», — рассказал он.

Матвеев также признался, что пока не может поверить в такой крупный выигрыш: «Сначала не поверил, думал, что там 9 тысяч рублей, а потом, когда увидел, что запятая вовсе не там, где я думаю, это, конечно, был шок. Я и сейчас пока не верю, так как эти деньги находятся в таком виртуальном пространстве».

В 2017 году Таганский районный суд Москвы отклонил иск мужчины, который захотел вернуть ему стоимость четырех тысяч СМС, отправленных для победы в лотерее. Помимо этого, истец потребовал возместить ему стоимость процентов по кредиту, который он взял для оплаты отправляемых им сообщений, а также компенсировать моральный вред.