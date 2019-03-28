Москвич выпил сока в такси и остался без вещей

Столичный таксист ограбил клиента, угостив его напитком с неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, передает в четверг, 28 марта, РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 марта в период с часу ночи до пяти утра. «В автомобиле такси неизвестный водитель привел мужчину в беспомощное состояние, опоив его веществом, которое добавил в сок», — говорится в сообщении.

В результате пассажир был доставлен в больницу с отравлением. Когда клиент пришел в себя, он обнаружил, что таксист похитил у него мобильный телефон, часы и золотое кольцо.

Отмечается, что общий материальный ущерб составил около 108 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленник был задержан.

6 марта сообщалось, что в Москве двое вооруженных мужчин ограбили водителя такси. Они угрожали ему пистолетом и открыто похитили одну тысячу рублей. После этого пассажиры потребовали довезти их до станции метро «Динамо», вышли из автомобиля и скрылись.