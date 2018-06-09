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Москвичам будет сухо и жарко

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Сухая и солнечная погода будет в Москве, к пятнице температура поднимется до 30 градусов тепла. Об этом агентству Москва сообщили в центре погоды «Фобос».

«Всю неделю будет преобладать антициклональный характер погоды: сухо, солнечно и никаких осадков. Сегодня мы обещаем в Москве 23-25 градусов, по области — 21-26 градусов, но к пятнице жара усилится, температура воздуха повысится до 26-31 градуса. Ночные температуры также поднимутся до 13-18 градусов тепла», — сказал собеседница агентства.

Он уточнила, что температура воздуха днем в столице будет превышать норму всю неделю. «Практически всю неделю температурный режим будет примерно на пять градусов выше нормы и никаких дождей», — подчеркнул синоптик.

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