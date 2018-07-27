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Москвичам будет тепло и мокро

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В ближайшие выходные, 4 и 5 августа, в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 28 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

По прогнозам синоптиков, характер погоды изменится из-за понижения атмосферного давления. Циркуляция воздушных масс будет меняться на циклоническую и благоприятную для образования плотных облаков, в том числе дождевых.

В выходные местами пройдут дожди, возможны грозы. Ночью температура воздуха в столице опустится до 18 градусов, а днем поднимется до 28 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью до девяти метров в секунду, атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.

В пятницу, 3 августа, в столичном регионе ожидается сильная жара: температура в городе может превысить 30-градусную отметку. Спасатели рекомендовали горожанам быть острожными, избегать перегрева на солнце, а также носить головные уборы, одежду светлых тонов и пить больше воды.

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