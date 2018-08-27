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Москвичам будет тепло и влажно

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Во вторник, 4 сентября, в столице ожидается теплая погода, при переменной облачности местами возможны небольшие дожди, воздух прогреется до 25 градусов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на экспертов портала «Метеоновости».

«Предстоящим днем при переменной облачности с небольшими кратковременными дождями лишь по области воздух в послеобеденные часы в столице прогреется до 23-25 градусов тепла и до плюс 25 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным — 754 миллиметров ртутного столба2, — уточнили специалисты.

Повышенное атмосферное давление может негативно сказаться на самочувствии людей, перенесших инфаркты или инсульты: возможны приступы стенокардии и головные боли.

По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в столичном регионе установится аномально теплая погода. По ночам будет прохладно, а днем столбики термометров поднимутся выше 20 градусов.

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