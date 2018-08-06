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Москвичам гарантировали бабье лето

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Август и сентябрь в Московском регионе ожидаются в среднем по температуре выше климатической нормы, осенью будет бабье лето. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

«Но так или иначе, бабье лето — это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре — бабье лето необязательно приходится на сентябрь — такие эпизоды с высокой вероятностью будут», — сказал он.

Бабье лето — длительный период теплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Это явление связано с устойчивым антициклоном.

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