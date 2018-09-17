Москвичам напророчили непогоду

Дождливая осенняя погода придет в Москву на смену аномальному теплу в воскресенье, 23 сентября. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По словам синоптика, в городе похолодает до плюс 16-18 градусов и пройдут дожди с грозами. «Скорость ветра составит 12-17 метров в секунду», — добавила Макарова.

Она отметила, что дожди продолжатся и в понедельник, 24 сентября. Температура воздуха в столице сохранится на уровне 14-16 градусов тепла.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о похолодании, которое ожидается в столичном регионе в начале следующей недели. Как пояснили специалисты, ухудшение погоды будет связано с приходом переродившегося циклона «Флоренс».