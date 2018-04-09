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Москвичам напророчили самую холодную ночь в мае

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Ночь на пятницу, 11 мая, может стать самой холодной в месяце. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

«Ночь на 11 мая в Москве может оказаться самой холодной в этом мае, а в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов. Но днем температура повысится до 20 градусов», — говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что воздух начнет прогреваться с самого утра. В выходные температура в столичном регионе повысится. «Даже при небольшой облачности ночью минимальная температура в Москве в субботу 8-10 градусов, в воскресенье до 12 градусов тепла. Днем солнечно, без осадков и до 25 тепла», — сообщили эксперты и добавили, что среднесуточная температура будет соответствовать середине лета.

10 мая погода в Москве достигла «холодного дна». Воздух в столице прогрелся дл плюс 14-16 градусов.

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