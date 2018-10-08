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Москвичам напророчили самую теплую зиму за 25 лет

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Предстоящая зима в столичном регионе может стать самой теплой за последние 25 лет. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Если верить народным приметам, то зима будет очень теплой, поскольку на Покров светило яркое солнце.

«На смену теплого Покрова 1993 года пришла теплая зима с положительной аномалией температуры воздуха около одного градуса. А вот теплый Покров 1967 года сменился холодной зимой, когда среднемесячная температура была ниже нормы на 3 градуса. Так что не все так однозначно», — уточнила она.

В народной традиции Покров день отмечает переход от осени к зиме. Связан с началом вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. В этом году он пришелся на 14 октября, до 17,5 градуса. Это самый высокий показатель для этого дня с 1948 года.

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