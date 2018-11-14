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Москвичам напророчили снег и гололед

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В субботу, 24 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода. Такой прогноз сделали специалисты Гидрометцентра.

В городе возможен снег и гололед. Днем температура в Москве составит от минус 2 до нуля градусов, а ночью опустится до минус 5 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в столице составит 746 миллиметров ртутного столба.

По данным портала «Метеоновости», в конце ноября погода в Москве будет соответствовать климатической норме для конца января.

По прогнозам синоптиков, дневная температура понизится до минус 6-11 градусов, ночью возможно похолодание до 11-16 градусов мороза.

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