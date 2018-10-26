Москвичам напророчили тепло и снег

Небольшой снег в ночные часы может вновь выпасть в Москве в ближайшие выходные. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает РИА Новости.

«Несмотря на плюсовую температуру, в ночные часы кое-где местами может выпасть снег, который быстро растает, так как температура воздуха будет в пределах до шести-семи градусов тепла днем. Тем не менее, появление снежинок в воздухе и установление непродолжительного снежного покрова вполне вероятно», — сказал синоптик.

Специалисты «Фобоса» сообщали, что ясная и теплая погода вернется в Москву с 4 ноября и продержится неделю. Изменения погоды связаны с азорским антициклоном.