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Москвичам напророчили тепло и снег

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Небольшой снег в ночные часы может вновь выпасть в Москве в ближайшие выходные. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает РИА Новости.

«Несмотря на плюсовую температуру, в ночные часы кое-где местами может выпасть снег, который быстро растает, так как температура воздуха будет в пределах до шести-семи градусов тепла днем. Тем не менее, появление снежинок в воздухе и установление непродолжительного снежного покрова вполне вероятно», — сказал синоптик.

Специалисты «Фобоса» сообщали, что ясная и теплая погода вернется в Москву с 4 ноября и продержится неделю. Изменения погоды связаны с азорским антициклоном.

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