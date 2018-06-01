Москвичам отвели два месяца на покупку последнего iPhone

Аналитики портала Statista подсчитали, сколько среднему жителю крупных городов мира нужно работать, чтобы купить iPhone X.

По итогам исследования выяснилось, что быстрее всего это смогут сделать жители Цюриха: швейцарцы смогут накопить необходимую сумму за 4,7 рабочего дня. Работая чуть меньше недели, на смартфон накопит житель Нью-Йорка, а 9,4 дня придется потрудиться обитателю Гонконга.

Что касается Москвы, то горожанам для покупки гаджета придется непрерывно работать почти два месяца — 37,3 рабочего дня. Сложнее всего совершить покупку будет в Пекине (39,3 дня), Лиме (48,2) , Найроби (72,2), и Лагосе (133,3).

При подсчетах аналитики учитывали стоимость iPhone X, какой она была в конце прошлого года, когда телефон только поступил в продажу, — 999 долларов. Statista подчеркивает, что в ряде стран стоимость смартфона выше заявленной из-за импорта и налогов на продажи. Например, в России стоимость iPhone X варьируется от 64,6 до 97,4 тысячи рублей в зависимости от комплектации (примерно от 1 до 1,5 тысячи долларов по курсу на 6 июня).

По итогам четвертого квартала 2017 года смартфоны iPhone X стали самыми прибыльными гаджетами для отрасли производства мобильных телефонов.