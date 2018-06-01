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Москвичам отвели два месяца на покупку последнего iPhone

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Аналитики портала Statista подсчитали, сколько среднему жителю крупных городов мира нужно работать, чтобы купить iPhone X.

По итогам исследования выяснилось, что быстрее всего это смогут сделать жители Цюриха: швейцарцы смогут накопить необходимую сумму за 4,7 рабочего дня. Работая чуть меньше недели, на смартфон накопит житель Нью-Йорка, а 9,4 дня придется потрудиться обитателю Гонконга.

Что касается Москвы, то горожанам для покупки гаджета придется непрерывно работать почти два месяца — 37,3 рабочего дня. Сложнее всего совершить покупку будет в Пекине (39,3 дня), Лиме (48,2) , Найроби (72,2), и Лагосе (133,3).

При подсчетах аналитики учитывали стоимость iPhone X, какой она была в конце прошлого года, когда телефон только поступил в продажу, — 999 долларов. Statista подчеркивает, что в ряде стран стоимость смартфона выше заявленной из-за импорта и налогов на продажи. Например, в России стоимость iPhone X варьируется от 64,6 до 97,4 тысячи рублей в зависимости от комплектации (примерно от 1 до 1,5 тысячи долларов по курсу на 6 июня).

По итогам четвертого квартала 2017 года смартфоны iPhone X стали самыми прибыльными гаджетами для отрасли производства мобильных телефонов.

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