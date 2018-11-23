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Москвичам поддадут тепла

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Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) повысит температуру на внутренних системах отопления жилых домов. Об этом в среду, 28 ноября, ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

В компании обратили внимание на прогноз синоптиков о надвигающихся морозах. «Диспетчерское управление ПАО МОЭК в оперативном режиме корректирует температурный график подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха», — говорится в сообщении.

Плановое значение теплосети при 5 градусах ниже нуля за окном составляет 96 градусов, при минус 15 градусах температуру повышают до 125 градусов, а при минус 22 — до 130 градусов, пояснили в организации.

Также уточняется, что служба готова к обеспечению москвичей горячим водоснабжением.

Кроме того, в МОЭК напомнили жителям столицы о необходимых мерах безопасности в холодное время года: избегать на улице мест парения, не наступать в вытекающую на дорожную поверхность горячую воду, а также предупреждать окружающих о случаях возникновения подобной опасности.

27 ноября сотрудники Гидрометцентра сообщили о том, что нынешний декабрь может стать одним из самых холодных за последнее время. В ближайшие несколько дней столбики термометров в ночное время могут опуститься до 16 градусов мороза, что, по словам синоптиков, на 5—6 градусов ниже многолетних значений.

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