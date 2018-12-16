Москвичам пообещали 30 сантиметров снега на Новый год

Москвичей ждет снежный Новый год. Такой прогноз сделал научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Новый год мы встретим точно со снегом... Хороший такой красивый снежный покров», — сказал он. По прогнозам, высота сугробов к началу 2019 года составит 30 сантиметров.

По словам Вильфанда, с субботы, 22 декабря и на протяжении нескольких дней в столичном регионе пройдут снегопады. «Это будет постоянный монотонный снег», — уточнил он.

Прогнозировать погоду на новогоднюю ночь начали с середины ноября. Тогда в Гидрометцентре предполагали, что столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов. Дневная температура будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов.

Судя по долгосрочному прогнозу Gismeteo, в новогоднюю ночь может похолодать до минус 16 градусов, а днем 1 января ожидается ноль градусов.