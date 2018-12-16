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Москвичам пообещали 30 сантиметров снега на Новый год

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Москвичей ждет снежный Новый год. Такой прогноз сделал научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Новый год мы встретим точно со снегом... Хороший такой красивый снежный покров», — сказал он. По прогнозам, высота сугробов к началу 2019 года составит 30 сантиметров.

По словам Вильфанда, с субботы, 22 декабря и на протяжении нескольких дней в столичном регионе пройдут снегопады. «Это будет постоянный монотонный снег», — уточнил он.

Прогнозировать погоду на новогоднюю ночь начали с середины ноября. Тогда в Гидрометцентре предполагали, что столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов. Дневная температура будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов.

Судя по долгосрочному прогнозу Gismeteo, в новогоднюю ночь может похолодать до минус 16 градусов, а днем 1 января ожидается ноль градусов.

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