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Москвичам пообещали «аномально теплый денек»

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В среду, 29 августа, температура в Москве превысит норму на 10 градусов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос».

«Сегодня антициклон из последних сил будет держать оборону на берегах Москвы-реки. Это значит, что жителей столицы ждет еще один погожий и аномально теплый денек с температурным фоном на 8-10 градусов выше климатической нормы конца лета», — уточнили синоптики.

Максимальная температура в столичном регионе составит 28-30 градусов, существенных осадков не ожидается, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Как сообщали в Гидрометцентре России, в последние дни лета в Москве ожидается аномально теплая погода и дожди. По ночам температура будет опускаться примерно до плюс 15 градусов. Дожди придут в столицу в четверг, 30 августа, и продолжатся в пятницу.

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