Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам пообещали дождь в День дурака

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В грядущий понедельник, 1 апреля, в Москве ожидаются кратковременные и не очень обильные дожди. Об этом в четверг, 28 марта, сообщила «Вечерняя Москва».

Температура воздуха днем составит восемь градусов, ночью — три градуса. В ночь на 1 апреля дождь может продолжиться. Во вторник и среду ожидается облачная погода, но без осадков. 2 апреля температура воздуха составит семь градусов тепла, 3 апреля — около восьми градусов тепла.

«Пока судить о погоде первой недели апреля мы можем по прогностическим картам, которые составляются на основе многолетних наблюдений, при этом делая поправку на составленный прогноз конца марта», — сказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Как ожидают синоптики, первая декада апреля будет теплее средних показателей многолетних наблюдений.

При этом в последние выходные марта воздух прогреется до 10 градусов. Осадков 30 и 31 марта не ожидается.

Читайте также
Самое читаемое
«Ты можешь никого там не знать»
Тайная жизнь московских мигрантов
23 марта
«Только для двух дам было сделано исключение»
Как и для кого работал первый мужской клуб в России
26 марта
«Все началось с белочки»
Зачем московский художник заселяет улицы дикими животными
Cегодня
Кеды, боги и убийцы
«Ночь театров» в Москве. Что смотреть
22 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter