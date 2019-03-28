Москвичам пообещали дождь в День дурака

В грядущий понедельник, 1 апреля, в Москве ожидаются кратковременные и не очень обильные дожди. Об этом в четверг, 28 марта, сообщила «Вечерняя Москва».

Температура воздуха днем составит восемь градусов, ночью — три градуса. В ночь на 1 апреля дождь может продолжиться. Во вторник и среду ожидается облачная погода, но без осадков. 2 апреля температура воздуха составит семь градусов тепла, 3 апреля — около восьми градусов тепла.

«Пока судить о погоде первой недели апреля мы можем по прогностическим картам, которые составляются на основе многолетних наблюдений, при этом делая поправку на составленный прогноз конца марта», — сказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Как ожидают синоптики, первая декада апреля будет теплее средних показателей многолетних наблюдений.

При этом в последние выходные марта воздух прогреется до 10 градусов. Осадков 30 и 31 марта не ожидается.