Москвичам пообещали февральский дождь

В воскресенье в столичном регионе ожидается оттепель, осадки и гололед. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, погоду в городе будет определять теплый сектор циклона. «В такой ситуации в Москве облачно, пройдет снег, мокрый снег, ближе к вечеру местами переходящий в дожди. В отдельных районах очаги тумана, гололедные явления», — сообщили специалисты, добавив, что, по предварительным расчетам, за воскресенье в столице выпадет до 5 миллиметров осадков.

Также сообщается, что столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 2 градусов, в Подмосковье — до плюс 3 градусов. Согласно данным метеорологов, ветер будет дуть южный со скоростью до 9 метров в секунду, а атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.

2 февраля стало известно о том, что на предстоящей неделе в столице ожидается облачная погода с осадками и умеренная температура воздуха. В начале недели придет потепление, которое позже сменится холодным фронтом со снегом и гололедицей.