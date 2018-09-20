Москвичам пообещали комфорт и прохладу

В субботу, 29 сентября, в столичном регионе ожидается комфортная, но прохладная погода. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.

При переменной облачности воздух в городе прогреется до 10 градусов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, дождей не ожидается. В ночь на воскресенье, 30 сентября, столбики термометров опустятся до нуля.

С начала недели в столице прошли проливные дожди. В четверг, 27 сентября, в некоторых районах города выпала снежная крупа.