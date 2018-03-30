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Москвичам пообещали комфортную погоду

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В четверг, 5 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в городе местами прогреется до плюс 13 градусов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве повысится до 11-13 градусов тепла, по области она будет в пределах 8-13 градусов тепла», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, погода будет комфортной, а атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 50 процентов.

По данным специалистов центра «Фобос», в конце недели может установиться майская погода. Быстрому наступлению весны в западной части России будет способствовать теплый фронт циклона, который принес аномальные дожди на Балканы и в Центральную Европу.

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