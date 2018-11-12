Москвичам пообещали мокрый снег

Мокрый снег и до 2 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в субботу, 17 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Небольшие осадки на севере области местами умеренные (снег, мокрый снег) (...). Местами гололедица», — отмечают синоптики.

Согласно прогнозу, днем в Москве будет от нуля до 2 градусов тепла, ночью — от нуля до 2 градусов мороза.

В Подмосковье столбики термометров днем покажут от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью — от минус 4 до 1 градуса тепла.

В ночные часы вероятность осадков в виде снега сохранится.