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Москвичам пообещали небольшое потепление и отсутствие снега

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Сухая погода и небольшое потепление ожидаются в столичном регионе в начале следующей недели. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Температура воздуха будет близка к нулю. Она останется минусовой, но все же будет на 2-3 градуса выше, чем обычно в это время», — отметил представитель центра.

Как рассказал «Интерфаксу» глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снегопадов в столице в ближайшие дни также не будет. «Снега пока ждать не приходится. Устанавливается антициклональный характер погоды. Мы сообщим, когда будут ожидаться снегопады», — пояснил метеоролог.

Он также добавил, что пришедшее накануне похолодание сложно назвать аномальным, так как температура ниже нормы всего на два градуса.

Ранее в ноябре заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что обещанные москвичам в конце ноября 20-градусные морозы все-таки минуют столичный регион. При этом синоптики сообщили, что 22 ноября в Москве наступила метеорологическая зима. С этого дня среднесуточная температура воздуха должна перейти к отрицательным значениям.

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