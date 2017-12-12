Москвичам пообещали погодные рекорды и посоветовали отказаться от машин

В Москве в выходные будут поставлены рекорды по осадкам и температуре воздуха. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета» в субботу, 16 декабря.

По словам Паршиной, погоду в столичном регионе определяют теплые активные циклоны. Ожидается, что за два дня в Москве и Подмосковье выпадет до трети месячной нормы осадков — более 15 миллиметров. 17 декабря днем температура будет от пяти до семи градусов выше нуля, а местами и до 9 градусов. Ночью она также будет положительной. При этом к вечеру воскресенья похолодает до минус одного градуса, осадки начнут замерзать, ожидается сильный ветер.

Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, в выходные температура на 12-13 градусов превысит норму, которая обычно 16-17 декабря составляет около шести градусов мороза.

В транспортном комплексе Москвы предупредили автомобилистов об ухудшении погодных условий в выходные. «Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в выходные на столицу обрушатся аномальные тропические ливни, а снежный покров может полностью растаять.