Москвичам пообещали пробки на выходных

В выходные осложнения на московских дорогах будут сопоставимы с теми, что возникают в будние дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Специалисты уточнили, что причиной станет ухудшение погоды. Отмечается, что сложнее всего ситуация будет на МКАД у развязок и эстакад: на местах подъема часто возникают проблемы с проездом большегрузов. Также может увеличиться число аварий, поэтому водителям, указали в ЦОДД, следует быть внимательнее.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в столичном регионе ожидается сильный ветер и рекордное количество осадков. К утру понедельника, 28 января, может выпасть до 17 миллиметров осадков. Это будет самый сильный снегопад нынешней зимы.