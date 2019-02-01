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Москвичам пообещали просветы на выходных

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На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается облачная погода с незначительными осадками и слабым морозом. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По данным специалистов, уже в пятницу температура воздуха в городе установится на отметке до минус 4 градусов, а в облаках не исключено появление просветов.

«Практически такая же погода ожидает нас и в выходные дни. В субботу днем и в воскресенье днем будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Преобладающая температура воздуха — минус 2-4 градуса. И на пару градусов мороз усилится в ночные часы», — пояснила собеседница агентства, добавив, что в целом погодные условия в столице будут комфортными.

Также отмечается, что в ближайшие дни в регионе по-прежнему будет повышенное атмосферное давление, а существенных осадков не ожидается.

6 февраля сообщалось о том, что температура в Москве и Подмосковье понизится после недавней оттепели. По данным синоптиков, в столице будет от 3 до 1 градуса мороза, за городом — до минус 6. Относительная влажность составит около 75 процентов. Атмосферное давление останется выше нормы — 753 миллиметра ртутного столба.

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