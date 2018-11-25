Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам пообещали рост зарплат

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Средняя зарплата жителя Москвы к 2021 году вырастет до 82 тысяч рублей. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на дополнение к письму Минэкономразвития, направленному в Минтруд.

Как отмечается в документе, по уточненным прогнозам, среднемесячный доход в столице увеличится с нынешних 69,7 тысячи рублей почти на 13 тысяч. Примерно на ту же сумму вырастет и зарплата в Санкт-Петербурге — жители города будут получать в среднем 62 719 рублей.

При этом, как пояснил ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, такие показатели будут достигнуты только при выполнении ряда условий. В частности, рост зарплат в бюджетном секторе должен сохранить темпы 2017 года. Также должны наблюдаться положительные темпы роста доходов населения и стабильный уровень безработицы.

«В противном случае будет реализован сценарий, в соответствии с которым темпы роста зарплат составят 4-5 процентов», — уточнил эксперт.

При этом в октябре в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы заявили, что средняя зарплата в столице за первые восемь месяцев 2018 года увеличилась на 9,4 процента по сравнению с прошлым годом и уже составляет 81,8 тысячи рублей.

Читайте также
Самое читаемое
«Фрики в Москве были, есть и всегда будут»
Какой была альтернативная мода на закате СССР
24 декабря
«Города можно узнать по походке, как людей»
Чего мы не знаем о Берлине, Франкфурте и Гамбурге
28 декабря
«В 1990-х мост стал популярен у самоубийц»
История Большого Каменного моста: переезды, бандиты и Гагарин
26 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter