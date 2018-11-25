Москвичам пообещали рост зарплат

Средняя зарплата жителя Москвы к 2021 году вырастет до 82 тысяч рублей. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на дополнение к письму Минэкономразвития, направленному в Минтруд.

Как отмечается в документе, по уточненным прогнозам, среднемесячный доход в столице увеличится с нынешних 69,7 тысячи рублей почти на 13 тысяч. Примерно на ту же сумму вырастет и зарплата в Санкт-Петербурге — жители города будут получать в среднем 62 719 рублей.

При этом, как пояснил ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, такие показатели будут достигнуты только при выполнении ряда условий. В частности, рост зарплат в бюджетном секторе должен сохранить темпы 2017 года. Также должны наблюдаться положительные темпы роста доходов населения и стабильный уровень безработицы.

«В противном случае будет реализован сценарий, в соответствии с которым темпы роста зарплат составят 4-5 процентов», — уточнил эксперт.

При этом в октябре в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы заявили, что средняя зарплата в столице за первые восемь месяцев 2018 года увеличилась на 9,4 процента по сравнению с прошлым годом и уже составляет 81,8 тысячи рублей.