Москвичам пообещали снег и тепло

В начале новой недели в российской столице ожидается метель с сильным ветром, а также существенное повышение температуры. Об этом в воскресенье, 13 января, ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно предварительному прогнозу, в понедельник, 14 января, в городе пройдет снегопад с порывами ветра до 15 метров в секунду. Метель с сильным ветром в Москве сохранятся во вторник, 15 января, а также образуется гололедица. При этом, уточняют метеорологи, температура воздуха составит от минус трех до нуля градусов.

9 января сообщалось, что в Москве прогнозируется повышение температуры воздуха. По данным синоптиков, над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, в результате чего возможна слабая оттепель: средние температурные значения превысят норму на 5-8 градусов.