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Москвичам пообещали сутки снега

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Снег в столице будет идти практически в течение суток, но экстремальных осадкой синоптики не обещают. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос».

«Сегодня по территории центральных областей Европейской России с запада на восток будет неторопливо перемещаться теплый атмосферный фронт. На территории западных областей России за последние 12 часов он оставил около 3-6 миллиметров осадков. Слабый снег, менее 1 миллиметра осадков, прошел и на западе Московской области», — уточнили в центре. По расчетам синоптиков, снег будет идти до утра понедельника, 10 декабря.

Снегопад будет сопровождаться ростом температуры: к вечеру потеплеет до 1-3 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.

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