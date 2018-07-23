Москвичам пообещали тепло

По-летнему теплая погода ожидается в столице до конца недели, столбики термометров не поднимутся выше 25-28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодня температура воздуха в дневные часы составит 23-25 градусов, завтра уже немного выше — 25-27 градусов. Примерно до конца недели она не выйдет за пределы 25-28 градусов в дневные часы. По ночам температура воздуха опускаться будет до 14-17 градусов. Можно уверенно говорить о том, что погода в столице будет без осадков, то есть очень комфортная летняя погода», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что температура воздуха в Москве лишь немного превысит норму. «Сегодня температура воздуха в столице будет находится в рамках нормы, а вот в остальные дни - немного выше нормы, речь идет о превышении на 2-3 градуса», — пояснил синоптик.