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Москвичам пообещали тепло весной

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Аномальные морозы, которые установились в Москве, начнут отступать с приходом календарной весны — 1 марта. Такой прогноз сделали специалисты Гидрометцентра, передает «Интерфакс».

По предварительным прогнозам, в ночь на 1 марта температура опустится до минус 14-19 градусов, днем будет в пределах 3-8 градусов ниже ноля. Однако, по словам синоптиков, эти показатели будут ниже климатической нормы. Кроме того, с середины следующей недели в Москве ожидаются снегопады.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что столичные мороза «достигнут дна» после февральских праздников. «Особенно во вторник [27 февраля], когда под утро будет минус 23-27 градусов арктического холода», — говорил он.

В связи с продолжающимися на европейской части России аномальными морозами, на 25 февраля в столичном регионе продлен оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС рекомендовало по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице, теплее одеваться, автомобилистам желательно отказаться от дальних поездок.

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