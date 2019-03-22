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Москвичам пообещали теплое окончание марта

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На грядущих выходных в столичном регионе ожидается теплая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает в четверг, 28 марта, агентство «Москва».

Согласно предварительному прогнозу, в субботу, 30 марта, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов, в воскресенье, 31 марта, воздух прогреется до плюс 11. В столице будет преимущественно ясно.

Отмечается, что температура воздуха в городе установится выше нормы на 5-6 градусов.

Специалисты отмечают, что благоприятные погодные условия сохранятся и в начале следующей недели. «1 апреля ожидается 5-10 градусов тепла, 2 апреля — от 4 до 9 градусов, хотя ночью на 2 апреля температура понизится до отметки от 0 до минус 5 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в грядущий понедельник, 1 апреля, в Москве ожидаются кратковременные и не очень обильные дожди.

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